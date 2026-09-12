Всичко за Блокират

Следете всички новини, анализи и коментари за Блокират. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Регионални
Миньори блокират магистрали

Миньори блокират магистрали

Миньорите нямат друг шанс, ако трябва ще блокират магистрала "Тракия". Това заяви пред Дарик лидерът на КТ "Подкрепа" в дружеството Генчо Генчев.Миньо...

05 април | 11:27
0 коментара
12243