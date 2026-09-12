Възраждане изкара русофилите да блокират държавата! /ОБНОВЕНА/
Жандармерията вече е разположена около ключови зони в столицата.
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Жандармерията вече е разположена около ключови зони в столицата.
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От таксиметровия бранш ще решават кога и как да се включат
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800 служители от частната фирма "Автомагистрали Черно море" не били получавали заплати от месец
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НАП изготвя анализ на загубите за хазната от нерегламентираните превози Сайтове са споделено пътуване, които предлагат регулярни курсове по определен...
Силистра. Членове и симпатизанти на партия "Атака" ще блокират входа на областната администрация в Силистра към 9 часа и с цел да не допуснат новоназн...
Блокират границата край Златоград за Великден
Миньорите нямат друг шанс, ако трябва ще блокират магистрала "Тракия". Това заяви пред Дарик лидерът на КТ "Подкрепа" в дружеството Генчо Генчев.Миньо...
Палят участък и футболния съюз заради смъртни присъди