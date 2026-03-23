Иран отговори на Тръмп: Имаме специални планове за вас тази вечер!

Напрежението в Близкия изток ескалира с нова сила, след като Иран изстреля ракети по цели в Израел – ход, който идва на фона на мрачно предупреждение към Доналд Тръмп и съюзниците на САЩ в региона, съобщи преди малко "Daily mail".

По информация на иранската агенция Fars, Техеран е отговорил на Тръмп „подготвили сме специални събития за вас тази вечер". Също и за Тел Авив и други съюзници на Вашингтон – действия, които според източници целят „окончателно да убият надеждата за преговори в умовете на агресорите“.

Заплахата бързо придоби реални измерения. В 22 часа Израелските отбранителни сили (ИДФ) са засекли петата си иранска ракетна атака за деня, този път насочена към района на Ейлат в южен Израел, както и към градовете Димона и Йерухам. Жители в района на Йерусалим съобщават за силни експлозии през нощта.

Ескалацията идва след серия остри изказвания от страна на Доналд Тръмп. Американският президент намекна, че САЩ могат да атакуват енергийната инфраструктура на Иран, ако страната не отстъпи. В същото време той остави отворена врата за бързо споразумение, заявявайки, че войната може да приключи „до седмица“, ако преговорите се развият успешно.

Но добави и предупреждение, което звучи като ултиматум: ако това не се случи, „ще продължим да бомбардираме с пълна сила“.

Техеран обаче отговаря твърдо. Според ирански официални източници няма никакви реални преговори, а условията за деескалация остават непроменени – пълно изтегляне на САЩ от региона, компенсации и гаранции срещу бъдещи удари.

Докато САЩ не се изтеглят напълно, не евакуират базите си в региона, не платят обезщетение и не получат валидни гаранции да не повтарят агресията, нито войната ще приключи, нито Ормузкият проток ще бъде отворен отново. Според инрански служитеби, дори след евентуалния край на войната, ситуацията в Ормузкия проток няма да се върне към предвоенното си състояние".

Междувременно иранската държавна телевизия представя случващото се като отстъпление от страна на Тръмп – твърдение, което допълнително подгрява напрежението в информационната война между двете страни.

Регионът отново се намира в опасна точка, където всяка следваща стъпка може да се окаже не дипломатически ход, а искра.

