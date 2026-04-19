Неприятен обрат. Иран попари всички надежди и отправи остро предупреждение

Иран заяви, че e далеч от споразумение и няма да прави компромиси в преговорите със Съединените щати за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Техеран потвърди, че е получил нови предложения, които се разглеждат.

Въпреки оптимизма на американския президент Доналд Тръмп, според когото споразумението е близо, иранската страна подчерта, че дата за нови разговори няма. Появи се и предупреждение, приписвано на върховния лидер Моджтаба Хаменей, че иранският флот е готов да се противопостави на съединените щати, съобщи NOVA.

По-рано Техеран възобнови строгия контрол върху Ормузкия проток, като заяви, че затварянето му ще остане в сила до пълното вдигане на американската блокада срещу иранските пристанища и кораби.

