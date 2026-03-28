В Близкия изток кипи: Йемен изстреля ракета към Иран

Израел е засякъл ракета, изстреляна от Йемен - първата от началото на войната с Иран.

В същото време държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че САЩ очакват да приключат военните операции в рамките на седмици, а не месеци, предаде Reuters (Ройтерс).

Месец след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът се разпространи в целия Близък изток.

Хиляди хора са загинали, а ситуацията доведе до най-голямото досега прекъсване на енергийните доставки, което удря световната икономика и засилва страховете от инфлация.

Израел съобщи, че отново нанася удари по цели в столицата на Иран. В същото време беше идентифицирана ракета, за която се твърди, че е изстреляна от Йемен, съобщава Bulgaria ON AIR.

Часове по-рано подкрепяните от Иран хути в Йемен заявиха, че са готови да действат, ако продължи това, което те наричат ескалация срещу Иран и "оста на съпротивата". Те обаче не уточниха каква форма би приела евентуалната намеса. Участието на хутите в конфликта крие риск от по-широка ескалация, тъй като те имат способността да нанасят удари по цели далеч извън Йемен и да нарушават корабоплаването около Арабския полуостров и Червено море.

Подобни действия вече бяха предприети в подкрепа на Хамас в Газа след 7 октомври 2023 г.

Марко Рубио заяви пред журналисти след среща с външните министри от Г-7 във Франция, че Вашингтон е "по график или дори пред графика" и очаква операцията да приключи "в рамките на седмици, а не месеци".

Войната създаде напрежение между САЩ и традиционните им съюзници, които засега остават настрана. Президентът Доналд Тръмп заяви, че липсата на подкрепа има последици за НАТО - най-важния съюз на Запада. "Винаги сме били до тях, но сега, съдейки по действията им, може би не е нужно, нали? Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", посочи той по време на инвестиционен форум в Маями в петък.

Хартата на НАТО, който дълго време се ръководи от САЩ, гласи, че атака срещу един член се счита за атака срещу всички и изисква взаимна подкрепа между съюзниците.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com