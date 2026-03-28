В Близкия изток кипи: Йемен изстреля ракета към Иран

Снимка: https://pixabay.com/
28 мар 26 | 7:41
Израел е засякъл ракета, изстреляна от Йемен - първата от началото на войната с Иран.

В същото време държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че САЩ очакват да приключат военните операции в рамките на седмици, а не месеци, предаде Reuters (Ройтерс).

Месец след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран, конфликтът се разпространи в целия Близък изток.

Хиляди хора са загинали, а ситуацията доведе до най-голямото досега прекъсване на енергийните доставки, което удря световната икономика и засилва страховете от инфлация.

Израел съобщи, че отново нанася удари по цели в столицата на Иран. В същото време беше идентифицирана ракета, за която се твърди, че е изстреляна от Йемен, съобщава Bulgaria ON AIR.

Часове по-рано подкрепяните от Иран хути в Йемен заявиха, че са готови да действат, ако продължи това, което те наричат ескалация срещу Иран и "оста на съпротивата". Те обаче не уточниха каква форма би приела евентуалната намеса. Участието на хутите в конфликта крие риск от по-широка ескалация, тъй като те имат способността да нанасят удари по цели далеч извън Йемен и да нарушават корабоплаването около Арабския полуостров и Червено море.

Подобни действия вече бяха предприети в подкрепа на Хамас в Газа след 7 октомври 2023 г.

Марко Рубио заяви пред журналисти след среща с външните министри от Г-7 във Франция, че Вашингтон е "по график или дори пред графика" и очаква операцията да приключи "в рамките на седмици, а не месеци".

Войната създаде напрежение между САЩ и традиционните им съюзници, които засега остават настрана. Президентът Доналд Тръмп заяви, че липсата на подкрепа има последици за НАТО - най-важния съюз на Запада. "Винаги сме били до тях, но сега, съдейки по действията им, може би не е нужно, нали? Защо да сме до тях, ако те не са до нас? Те не бяха до нас", посочи той по време на инвестиционен форум в Маями в петък.

Хартата на НАТО, който дълго време се ръководи от САЩ, гласи, че атака срещу един член се счита за атака срещу всички и изисква взаимна подкрепа между съюзниците.


FBI MUST TO ARREST NETANYAHU AND DONALD TRUMP TODAY
FBI MUST TO ARRES NEtanyahu from Izrael STOP TERROR ANTI UN COUNTRIES TROUGH JUDISH MAFIA !!! ВНИМАНИЕ Иранските въоръжени сили се командват от убиици окупирали ИЗраел преди много години. ИЗраелските шпиони в бази на САЩ и на самолетоносачи са активирали ЦЕЛЕУкаЗВАЩИ УДАРИ С РАКЕТИ И ДРОНОВЕ&gt;&gt; В Момента дават указания на ТУРСКИ на шпиони готвещи масови убииства на територията на ТУРЦИЯ.Чуват се вИстамбул в автомобил следен като диверсионен.

