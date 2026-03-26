Европа и Великобритания ще бъдат принудени да молят Русия за възобновяване на енергийните доставки заради задаваща се безпрецедентна световна криза. Това заяви ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев по време на годишния конгрес на Руския съюз на индустриалците и предприемачите в Москва. Според него западните държави са допуснали стратегическа грешка, отказвайки се от руските ресурси, предава petel.bg.

Специалният пратеник на Кремъл, който наскоро участва в ключови преговори със САЩ в Женева, посочи, че европейските страни са напълно неподготвени за предстоящия ценови шок.

„Европа и Британия ще умоляват за руски енергоносители и Русия ще вземе съответното решение“, отбеляза Дмитриев.

Той допълни, че Москва тепърва ще получава множество официални запитвания за възобновяване на износа.

Като основна причина за задълбочаването на кризата на световните пазари се посочва ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Напрежението в Близкия изток доведе до почти пълно спиране на търговското корабоплаване през Ормузкия проток, който е основен маршрут за транспортиране на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив. Това вече предизвика рекорден скок в цените на горивата в глобален мащаб.

Ситуацията се усложнява допълнително от продължаващите удари на украинските въоръжени сили срещу руската петролна инфраструктура. През последните месеци Киев системно атакува енергийни обекти на територията на Русия, което оказва натиск върху производствените мощности и глобалните вериги за доставки на енергоносители.

Анализатори предупреждават, че при продължителни бойни действия в Близкия изток, Европейският съюз може да преживее ценови скок, сравним с този от пролетта на 2022 г. Тогава котировките на природния газ достигнаха връх от близо 3900 долара за хиляда кубични метра. Настоящото положение в Европа е влошено от ниските нива на запасите в местните подземни газохранилища.

По изчисления на Дмитриев, отказът от руски енергиен внос вече е довел до загуби за над 1,3 трилиона евро за икономиката на ЕС. Подобни данни наскоро бяха представени и от руското външно министерство, което отчете огромни преки щети за европейските държави вследствие на санкционния режим. Събитието на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, на което говори Дмитриев, официално закрива тазгодишната Седмица на руския бизнес в Москва.

