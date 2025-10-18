Полски граничари направиха сензационно откритие!

Полски граничари откриха тунел с малък диаметър под бариера на границата с Беларус.

Започва от беларуска страна и завършва на приблизително 20 метра от границата от полска страна, съобщи в изявление полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински.

„Благодарение на съвременните електронни системи на бариерата, полско-беларуската граница е надеждно защитена!“, увери той.

Според EuroNews, това е вторият тунел, открит под полско-беларуската граница тази година. Първият се е намирал в района на граничния пост в Наревка. И двата тунела са открити с помощта на „модерни електронни системи“, инсталирани наскоро в района, съобщиха местните власти.

През юли беше модернизиран значителен участък от полско-беларуската граница. Беше инсталирано ново оборудване, включително съвременни термовизионни камери.

Само в четвъртък, 16 октомври, са регистрирани над 60 опита за незаконно преминаване на полско-беларуската граница.

От януари 2025 г. служителите на Граничната охрана са документирали над 26 700 опита за незаконно преминаване на границата. От 2021 г. насам полско-беларуската граница се оказва в центъра на миграционна и хуманитарна криза на източния фланг на Европейския съюз.

Правителството твърди, че това е част от по-широка стратегия за „хибридна война“, насочена към дестабилизиране на региона, съобщава GlasNews.bg.

