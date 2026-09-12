Дара с признание за песента, която ще ни представи на Евровизия
Певицата обеща да бъде „дипломат на сцената“ във Виена
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Певицата обеща да бъде „дипломат на сцената“ във Виена
Музиката определено е нещо, което отключва в мен съвсем различни чувства", заяви Пулев
Българската народна песен „Бре Петрунко” озвучи рекламен клип на автомобилния гигант
"If love was a crime" ("Ако любовта беше престъпление") е заглавието на песента, с която Поли Генова ще представи страната ни на Евровизия 2016. Това...