Всичко за Петко Бонев

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Оперен шеф хвърли оставка

Оперен шеф хвърли оставка

След днешната си среща със зам.-министъра на културата Боил Банов, който ми заяви в прав текст, че пари за заплати няма да има, докато не изчистим нат...

20 април | 18:34
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