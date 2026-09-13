"Аладин" отново прави чудеса в НДК
Сценичната адаптация, вдъхновена от емблематичния мюзикъл на Дисни, отвежда в света на Аграба
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Сценичната адаптация, вдъхновена от емблематичния мюзикъл на Дисни, отвежда в света на Аграба
След днешната си среща със зам.-министъра на културата Боил Банов, който ми заяви в прав текст, че пари за заплати няма да има, докато не изчистим нат...
Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова подкрепи новия директор на Старозагорската държавна опера Петко Бонев, който преди с...
Стара Загора. С барикада на входа – така бе посрещнат новоназначеният директор на Старозагорската опера Петко Бонев, който не бе допуснат до работното...