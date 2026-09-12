Четирима искат да изиграят Парцалев. Търсят се нови Лолова и Мутафова
Георги Тошев е сред продуцентите на бъдещия филм
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Георги Тошев е сред продуцентите на бъдещия филм
Турнето на великата актриса и известната писателка ще стигне до Германия
И Рим ще падне в краката на Татяна Лолова. След като примата на смеха и драмата очарова половин Европа на живо и във филма на Георги Тошев и Ема Конст...
Цял живот съм се притеснявала, но винаги съм била щастлива, казва звездата, позирала с пет шапки и много усмивки пред Лазар Гушев Татяна Лолова за ми...
"Пътят към Коста дел Маресеме" събра българи и евреи за премиера в София Двама млади и влюбени мечтаят да отидат на Коста дел Маресеме. На картата на...