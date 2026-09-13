Четирима искат да изиграят Парцалев. Търсят се нови Лолова и Мутафова
Георги Тошев е сред продуцентите на бъдещия филм
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Георги Тошев е сред продуцентите на бъдещия филм
Какво сподели Латинка Петрова
Той бе много близък с примата на Сатиричния театър
Заради поставянето на плочата ще бъде облагородено цялото пространство наоколо
Мутафова излиза в "Столетие мое", световноизвестното сопрано пее арии на Верди