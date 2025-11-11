Илиана Жекова, ГЕРБ: Родителите имат ключова роля в битката с кибертормоза на деца

Живеем в дигитална ера. Днес расте дигитално поколение, което в бъдеще ще поеме управлението на държавата. Като родители сме длъжни да се погрижим децата ни да растат в сигурна и защитена среда. Това заяви председателят на парламентарната комисия по демографска политика Илиана Жекова /ГЕРБ/ по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“, организирана в Стара Загора от Българска академия за сигурност и медия „Стандарт“.

Жекова обърна специално внимание на ролята на родителите в защитата на децата от нараняване в нета.

Цялата комуникация до момента е институционална. Липсват ни родителите, посочи народният представител.

В училище каквото трябва, ще се напари – и допълнителни програми, и допълнителни часове. Убедена съм в експертизата на всички вас, учители, директори, педагогически съветници, психолози, вие ще си свършите прекрасно работата. Но, когато децата се приберат вкъщи, какво се случва? Дали има достатъчно контрол от страна на родителите, попита Илиана Жекова. И разказа стряскащ случай.

Миналата седмица в сградата на Народното събрание по нейна покана били над 70 деца от 3 и 4 клас на едно казанлъшко училище. Жекова разговаряла половин час с учениците. Темата, от която те най-много се вълнували, била дали телефоните ще бъдат забранени в училищата. Тогава приканих да вдигнат ръка тези деца, които вкъщи имат някакво родителско ограничение за ползването на електронни устройства. От 70 деца само 1/3 вдигнаха ръка, че имат ограничения, сподели Жекова.

Нашите усилия трябва да са съвместни с тези на родителите, категорична бе тя.

Илиана Жекова заяви, че трябва да се постави на обществено обсъждане и предложението да се ограничи до определена възраст достъпът на децата до социални мрежи. Защото има 7-годишни с профили във фейсбук, което означава, че родителите са им помогнали за достъпа до социалната мрежа. Има такива механизми за ограничение, има примери в европейските държави, каза Жекова..

