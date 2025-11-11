Заедно ще се справим с кибертормоза на деца!

„Нито едно от учебните заведения на територията на община Стара Загора не прави изключение, свързано с кибертормоза на деца. Проблемът, пред който сме изправени има много аспекти. Но с усилията, които палагаме, резултат ще има“. Това каза на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ в Града под липите Неделчо Маринов, областен управител на Стара Загора.

Събитието, организирано от медия „Стандарт“ и Българска академия за сигурност, с председател Владимир Бронфербренер уважиха депутати, директори на училища, педагози, общественици.

На форума г-н Маринов подчерта че кибертормозът на деца е приоритет номер едно на областната администрация.

„Независимо колко време ще ти отнеме, колко ще ти струва“, допълни областният управител.

Той се обърна към участниците в събитието и като родител с молба учителите и директорите на училища да направят така, че всички в обществото „заедно да се справим с това жестоко предизвикателство“.

