И Русе с екшън план срещу кибертормоза на деца /ОБЗОР/

Екшън план срещу кибертормоза на деца начерта Русе. Областният град става четвъртият в България със специална програма за всички училища. Това е резултатът от мащабната дискусия „Заедно срещу кибертормоза на деца“, която Българска академия за сигурност в партньорство с общината и медия „Стандарт“ организира днес в града. Председател на БАС е изтъкнатият израелски специалист по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. От 4 години „Стандарт“ е партньор на реализираната от него в България програма „Киберзащитници“. Изданието ни всяка седмица публикува на хартия и онлайн практични съвети към деца и родители как да се предпазват от насилие в онлайн пространството. Първите три области, които въведоха програма „Киберзащитници“ в училищата си са Бургас, Кюстендил и Шумен.

"Киберзащитници" спаси над 190 000 деца

"Киберзащитници“ спаси над 190 000 деца от нараняване в интернет, заяви в Русе Славка Бозукова, главен редактор и издател на медия "Стандарт".

По думите на г-жа Бозукова делът на наранените деца в интернет у нас е спаднал под средния за ЕС – 51,9% при 52% средно за съюза. В пилотното училище „Христо Ботев“ в Септември процентът е под 32 – най-ниският в Европа.

Бозукова посочи, че резултатността при децата е пряко свързана със сигурността – в училищата, където се прилага програмата, се отчита и повишаване на оценките на зрелостните изпити.

“Сред приоритетите на кампанията са: въвеждане на образователни програми по киберсигурност, подкрепени от МОН; промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс с отделна глава за онлайн престъпления срещу деца; засилен институционален диалог между МВР, ДАНС, ДАЗД и родителите; популяризиране на превантивните мерки чрез медиите и социалните канали; изготвяне на регионални екшън планове за действие.

Все повече внимание в световен мащаб се отделя на проблема с кибертормоза, който придобива все по-голяма актуалност”, заяви от своя страна председателят на Българската академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер.

Той представи данни, според които през последните години случаите на кибертормоз в България намаляват – от 64,5% до 51,9%, докато средното ниво за Европейския съюз е около 51%.

Създаване на национална телефонна линия

Сред мерките, които проф. Бронфенбренер предложи за намаляване на детския кибертормоз, са: всяко училище да има възможност самостоятелно да провежда обучения по темата; създаване на национална телефонна линия за сигнали; учредяване на специален регистър на лица, за които има данни за педофилски прояви.

„Най-важна е превенцията, но трябва да се даде и автономност на училищата да водят собствени обучения по темата“, заключи проф. Бронфенбренер.

“Трябва да осигурим безопасна среда за нашите деца“, заяви кметът на Русе Пенчо Милков. И уточни, че кибертормозът вече е видим във всички градове.

По думите на кмета общината е започнала действия за справяне с проблема. „Това е зараза, която се разпространява все повече. Най-важният въпрос, който трябва да решим, е в каква среда растат нашите деца“, допълни г-н Милков.

ЮНЕСКО помага на Русе

Съдия Велизар Бойчев от Районния съд в крайдунавския град каза, че ЮНЕСКО помага на Русе в битката срещу кибертормоза на деца. “Проблемите, свързани с детското насилие и кибертормоза, са разчетени още от държавния фонд за децата към ООН и ЮНЕСКО, които в лицето на кмета Пенчо Милков имат партньор в Русе.

Работата ми по проблема с кибертормоза на деца в нета продължава повече от 10 години. Работя по образователната програма на ВСС, където се опитваме да дадем практически съвети и насоки на децата, да ги обучим по въпросите, свързани с правото – как да го осъзнаят, как да осъзнаят своите права и как да участват в обществените отношения така е да бъдат най-малко засегнати”, каза още съдия Бойчев. И напомни, че у нас има национален номер - 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето, който работи денонощно.

Съдия Вилиана Върбанова от Административен съд — Русе представи идеята за въвеждане на административно-наказателни текстове като превантивна мярка срещу кибернасилието.

Според нея мотивирани административни текстове биха могли да „светнат лампичката“ за обществото и институциите, като позволят ранна намеса срещу потенциално опасно поведение в мрежата.

Целта е механизми за превенция

“Целта е не да се криминализират дребни нарушения, а да се създадат механизми за превенция, които да ограничат развитието на рискови поведения и да защитят потенциално пострадали, преди случаите да придобият сериозен и непоправим характер”, заключи съдийката.

Кибер защитата на децата е дълбоко морален проблем, заяви от своя страна инж. Георги Георгиев, зам-областен управител на Русе.

Според него кибертормозът няма граници и почивен ден.

„Осигуряването на киберзащитата на децата ни е и обществен въпрос. Тя означава много повече от защита на устройства и данни за правото на всяко дете да расте в сигурна, подкрепяща и уважителна дигитална среда. Всичко това изисква постоянство. Необходима е превенция. Трябва да инвестираме не само в технологии, но и в хора, в експерти, в образование“, заяви още зам.-областният управител на Русе.

Достъп на магистратите по Закона за електронните съобщения

Прокурорът от Окръжна прокуратура в Русе Георги Георгиев обяви, че е необходим достъп на магистратите по Закона за електронните съобщения.

Той разказа как неговите деца, когато ги е търсил по телефона, са отговаряли: „защо ми звъниш, защо не ми пишеш? И уточни, че този начин на общуване го затруднява в работата му. Защото комуникациите през мобилните приложения не винаги са достъпни до органите на полицията и прокуратурата.

„Добре е всеки родител да знае детето му каква мрежа използва, с какво име я използва, каква снимка представя там и с кого общува. Защото дори ако децата ни физически са при нас и телефоните им са в ръцете, те могат да правят нещо което би наранило тях или някой друг. Затова проблемът е многопластов и може да повдигне завесата, която все още не ни дава отговор на въпроса има ли нужда в България от детско правосъдие. Защото си даваме сметка че насилието, което виждаме на улицата, започва някъде в кибер пространството“ категоричен бе прокурорът.

Големият проблем фалшиви профили

Според заместник районния прокурор на Русе Светослав Великов много от децата имат фалшиви профили. Най-често тормозът се изразява в обиди и закани, но има и по-опасни случаи – разпространение на снимки на интимни части от тялото“, посочи прокурор Великов. Той допълни, че нерядко самите деца разпространяват подобни снимки, без да осъзнават последствията.

„В САЩ има сурови наказания за подобни деяния, а и в България вече има случаи на санкционирани деца. Но най-важното е да не се стига до това – превенцията е ключът“, заключи прокурор Великов.

“Българските училища получават ново ниво на киберзащита благодарение на “Виваком” и Министерството на образованието и науката. Над 450 учебни заведения вече използват защитни стени, които контролират интернет трафика и предотвратяват достъпа до сайтове, неподходящи за учебния процес.

Следващото поколение защитни стени използва изкуствен интелект за анализ на трафика в реално време и открива потенциални заплахи още преди да достигнат мрежата“, обясни Владислав Димитров, старши специалист корпоративни продажби във “Виваком” по време на дискусията.

Индивидуални решения за всяко училище

Компанията изгражда индивидуални решения за всяко училище, включително филтриране на трафика и контролиран достъп, а над 100 инженери и експерти следят непрекъснато качеството на услугата.

Партньорството с МОН ще продължи, като целта е всички български училища да имат достъп до модерни технологии за дигитална защита и сигурно онлайн пространство за учениците.

Росица Николаева, главен специалист в Регионалното управление на образованието (РУО) – Русе каза: „Ролята на родителите е ключова. Осъзнаваме това и ще разчитаме на тяхната помощ”.

Сред основните заплахи за децата експертът посочи онлайн тормоза, включително обиди и заплахи, който може да доведе до депресия, неподходящо съдържание, като фалшиви новини и кадри с насилие, злоупотреба с лични данни, тъй като децата често споделят информация, без да могат да определят границата между лично и публично, онлайн манипулации и опасни игри, които могат да превърнат децата в жертви.

„Необходими са координирани действия между училища, родители и институции, за да научим децата как да се пазят в интернет“, добави Николаева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com