РУО- Русе: Нужно е повишаване на дигиталната култура сред учениците

Онлайн безопасността на децата става все по-актуален проблем, заяви Росица Николаева, главен специалист в Регионалното управление на образованието (РУО) – Русе, по време по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“, която Българска академия за сигурност, общината и медия „Стандарт“ провеждат днес в Рус. Според нея престоят на учениците в интернет крие множество рискове, а училището не може да се справи само.

„Ролята на родителите е ключова. Осъзнаваме това и ще разчитаме на тяхната помощ, за да сме в крак с това какво се случва в дигиталното пространство“, обясни Николаева.

Сред основните заплахи за децата експертът посочи: Онлайн тормоз, включително обиди и заплахи, който може да доведе до депресия, неподходящо съдържание, като фалшиви новини и кадри с насилие, злоупотреба с лични данни, тъй като децата често споделят информация, без да могат да определят границата между лично и публично, онлайн манипулации и опасни игри, които могат да превърнат децата в жертви.

За справяне с тези проблеми РУО Русе препоръчва повишаване на дигиталната култура и критичното мислене сред учениците. Препоръчва се темата да бъде включена в образователния процес, както и активна работа с родителите, които често не са запознати с рисковете.

„Необходими са координирани действия между училища, родители и институции, за да научим децата как да се пазят в интернет“, добави Росица Николаева.

