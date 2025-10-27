Кметът на Русе: Трябва да защитим децата ни в дигиталния свят

Трябва да осигурим безопасна среда за нашите деца“, заяви кметът на Русе Пенчо Милков по време на форума „Заедно срещу кибертормоза на деца“, организиран от Академията и медия „Стандарт“ в Русе.

„Всички чувстваме едно и също – и като родители, и като общественици. Има неразбиране на младите хора, а кибертормозът вече е видим във всички градове“, подчерта Милков. По думите му общината вече е започнала действия за справяне с проблема, които трябва да бъдат добре планирани и последователни.

„Това е зараза, която се разпространява все повече. Най-важният въпрос, който трябва да решим, е в каква среда растат нашите деца“, допълни кметът.

Милков обърна внимание, че децата днес живеят и общуват в един нов свят – дигиталния, в който прекарват все повече време. Именно там те често се нараняват – в киберпространството, без родителите да разберат.

„Община Русе ще положи всички усилия в борбата с кибертормоза. Трябва да прекратим тези порочни практики. Децата са нашето бъдеще, те са светът – длъжни сме да им осигурим безопасна среда“, каза още кметът.

