Нужен е закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

„Припомням, че според НПК всеки е невинен до доказване на противното. Срещу всеки заподозрян трябва да има доказателства. Лично аз съм се сблъсквала с престъпления, извършвани в интернет пространството. Ставаше въпрос за дела за обида и клевета, които са направени чрез социалните мрежи“. Това каза на форума “Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ в Стара Загора Дарина Стоянова, съдия в Районния съд.

Магистратката обясни как в качеството си на съдия е изпращала писма за правна помощ по темата до Великобритания и Щатите. Защитата на заподозрените е казвала, че всеки може да си направи профил, базиран на фалшив имейл, и да пише в публичното пространство срещу някого. „Когато обаче влезем в съдебната зала, ние трябва да установим качеството на това деяние“ каза още г-жа Стоянова. И припомни, че програмите, ползващи изкуствен интелект, вече са много, поради което е скептична, че такъв вид престъпления, ще бъдат лесно доказвани.

Важна е превенцията, категорична бе съдийката. Защото когато има жертва на насилие, независимо под каква форма, преследването е изключително трудно.

Според г-жа Стоянова всички институции трябва да се включат в процеса на доказване на такъв вид престъпления.

„Полиция, прокуратура и съд трябва да са заедно, за да се стигне до истината и да има превъзпитаващ ефект“ обобщи съдия Стоянова. И предложи да се помисли върху изработването на закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Радослав Рибарски: Решението на проблема с кибертормоза започва от семейството

„Трябва да се насочим към превенция на ниво семейство. В началото беше популярно да се нагрубяват хора от чуждо име, но сега проблемът е много по-тежък – всеки може да скрие самоличността си.“

Това заяви Радослав Рибарски, народен представител от ПП „Продължаваме промяната – Демократична България“.

По думите му законодателството не е „сребърният куршум“ за решаването на проблема. „Законите са необходими, но не са достатъчни. За мен решението минава през семейството и родителите – те трябва да бъдат ясно запознати как да разпознават подобни престъпления и да получават подкрепа“, подчерта Рибарски.

Той допълни, че въпросът е многостранен и изисква координирани усилия между институциите, училищата и семействата.

„Тази тема обсъждаме вече от две-три години. Киберсигурността е сред най-важните приоритети, защото от средата, в която растат и учат децата, зависи тяхната безопасност. Законодателството идва накрая – след превенцията и образованието“, заяви още народният представител.

