Онник Таракчиян, гл. експерт в МОН: Най-важна е превенцията срещу кибертормоза

Наша отговорност и наша мисия е да създадем среда и условия, подходящи и защитени за децата, особено когато става дума за опасностите в мрежата, предупреди Онник Таракчиян, главен експерт в министерството на образованието и науката, който взе участие в дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се провежда в Шумен.

Форумът се организира от Българска академия за сигурност в партньорство с община Шумен, а "Стандарт" от 3 години е партньор на мисията.

Рисковете при децата в училищната среда са онлайн тормоз, измами и изнудване, неподходящо съдържание и контакт с непознати. Колегите от следствието споменават, че това се случва доста често - децата наистина имат контакт с непознати и това е заплаха за тях, изброи Таракчиян.

На въпроса как бихме могли да разпознаем скритите опасности той даде дефиницията според УНИЦЕФ. От организацията посочват, че при онлайн тормоз се наблюдава поведение, което отдръпва от социалните контакти. Има депресия, ниска самооценка, проблем със съня и апетита, както и влошени учебни резултати. Това са неща, които на нас биха ни подсказали, ако наблюдаваме децата си, че нещо не е както трябва. Затова е наша отговорност да наблюдаваме децата си, отбеляза Таракчиян.

Според него при съмнение трябва да уведомяваме преподавателя в училище, директора, психолози, системни администратори. Много е важно да дадем обратна връзка, защото всеки е специалист в неговата област, но когато става въпрос за децата, е добре да се обръщаме към училищните психолози. Те са тези, които биха взели адекватни мерки и дали най-доброто решение в подобна ситуация, каза главният експерт в МОН.

Като съвети към родителите и учителите що се отнася до ползването на интернет от деца той изброи мерки като силни пароли, поверителност, несподеляне на личната информация, докладване на проблем на учители, на директори, на училищни специалисти, на психолози.

Най-важна е превенцията. Киберсигурността е отговорност на всички нас, на цялото общество, както и на учители, директори, училищни специалисти, органите на редна, не на последно място и на родителите, защото също сме част от тази система. Информираността също е много важна част от това, което ние трябва да направим. Училището е ключово място за подкрепа, а заедно можем да осигурим по-безопасна дигитална среда, категоричен бе Онник Таракчиян.

