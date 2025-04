Посмъртно! Голяма награда за Кирил Маричков

Българското национално радио (БНР) обяви победителите на годишните си музикални награди за 2024 г. снощи в столичния клуб City Stage.

Водещи на надграждането бяха актьорът Юлиян Петров и музикалният редактор на БНР - Дани Стойкова.

Като специален гост, певецът Папи Ханс даде старт на награждаването с песните "Песен за нея" и "Паркинга".

С първо място в категорията "Най-добър изгряващ музикант или дебют" беше отличен 15-годишният Антон Котас - за песента си "Дяволски добра". "Благодаря за подкрепата на родителите ми, благодаря и на Ангел Дюлгеров, който написа песента", каза Котас.

С второ място беше отличена групата JazzBoree и тяхната песен Dos, dos Done le. Трето място зае групата Niki R:ce и тяхната песен "Феномен".

В категорията "Песен с най-висок резултат от гласовете на слушателите на сайта top20.bnr.bg" първо място беше присъдено на певеца Тома Здравков и песента "Разказвай ми за нещо". Наградата връчи председателят на управителния съвет на "Музикаутор" - Ясен Козев. Второ място в категорията, с равен брой гласове, си поделиха групата "Мери бойс бенд" с песента "Здравей" и певицата Ася Ганкова с песента "Като въздуха".

Третото място получи певицата Дани Илиева с песента "Ще целуна ли?". "Много благодаря на хората, с които създаваме музика заедно. Специални благодарности към Михаела Филева, която е мой музикален педагог и най-вече - благодаря на вас, слушателите", каза Дани Илиева.;

Победителят в категорията "Най-добър дует или колаборация" обяви заместник-кметът към Столичната община в направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" - Благородна Здравкова. Първото място беше присъдено на дуета Мария Илиева и Джо Лин Търнър и песента им Forever.

За първи път Мария Илиева изпълни новата си песен, озаглавена "Избери себе си".

Второто място за колаборация получиха No more many more и Валери Йорданов за "Няма бивши хъшове". Наградата за третото място в категорията беше присъдена на дуета Славин Славчев и Марта Цветкова и тяхната песен "За теб".

Генералният директор на БНР - Милен Митев, обяви наградата две в едно за категорията "Най-дълго заемана позиция първа позиция в регламентирания срок за участие в "БНР топ 20" . Митев каза, че класацията е устойчива във времето и благодари на всички участващи музиканти.

Първото място си поделиха група Jeremy с песента си Gotta know и вокалистът на Jeremy - Ерсин Мустафов, със своята солопесен "Не може вечно да вали". На второ място е певицата Габриела Колева - Gabó с песента "Ако не си за мен". Поради отсъствието на Васил Петров, композиторът на песента "Сбогом, мое лято" - Митко Видишки, взе статуетката за трето място.

Наградата за първо място в категорията "Песен с най-висок резултат от гласуването на музикалната редколегия" връчи директорът на програма "Хоризонт" към БНР - Даниела Якова. Първи в категорията е Любо Киров с песента "Ново сърце".

"Не съм толкова благодарен за наградата, колкото за това, че учите младите хора да правят българска музика", каза отличеният Любо Киров. Статуетката за второто място в категорията си разделиха група "P.I.F." и Ники Урумов с песента "Обезумели" и Funkilicious и тяхната песен "Всичко по две". Третото място редколегията присъди на "Керана и космонавтите" и тяхната песен "Жива".

Наградата за цялостен принос в българската рок музика беше присъдена посмъртно на Кирил Маричков.

"Наградата за цялостен принос в българската рок музика се дава на Кирил Маричков и ще я приеме Веселина Маричкова", каза китаристът Иван Лечев.

В края на награждаването, в оригинален състав, специален концерт изнесоха група D2. В чест на Кирил Маричков те изпълниха песента "Две следи".

