Ген. Мутафчийски с разтърсващи думи за другото лице на храбростта
Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора, написа Генералът
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Поклон пред всички медици, които всеки ден избират да бъдат не само професионалисти, но и хора, написа Генералът
Призна коя е била най-черната Коледа, не е заради Ковид
Послание към новите курсанти
Д-р Елена Мутафчийска спасила жена от тежка психична криза
Той благодари на колегите си и ги нарече "будители, герои, воини и спасители"
Бебето се казва Виктор
На 13 март 2020 обяви началото на извънредното положение
Ефективността на ваксините е над 90-95 на сто
Рано или късно ситуацията в Европа ще дойде и у нас, каза шефът на Щаба
Политиката не е моето поле, каза ген. Мутафчийски
Емоционално новогодишно обръщение
Генералът с адмирации за работата на здравния министър
Политиците пренебрегнаха всички наши опасения за бъдещето, каза генералът
Убеден съм, че трябваше да се ваксинирам, категоричен бе професорът
Днес се навършват 17 години от кървавия атентат, ген. Мутафчийски заминал по спешност за Ирак
Цитира думи на пациенти, благодарни за усмивките, скрити под маски и скафандри
Коментар на Калина Андролова отприщи дискусия за връщането на генерала в битката със заразата
29-годишният Владислав може да получи до 5 г. затвор
Скандал с кабинета или лично решение?
39 са новите случаи на коронавирус в страната