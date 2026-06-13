Американски чиновници удариха по най-милата мечта на Тръмп
Сенатът спря ключово финансиране, а критиците нарекоха балната зала "символ на разточителството"
Следете всички новини, анализи и коментари за бална зала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сенатът спря ключово финансиране, а критиците нарекоха балната зала "символ на разточителството"
"Използваме оникс и камъни, които са невероятни", заяви наскоро той
Ударен ремонт тече в Белия дом