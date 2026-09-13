Всичко за Роб Халфорд

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Роб Халфорд в цифри

Роб Халфорд в цифри

Остават по-малко от две седмици до концерта на "Джудас Прийст" в "Арена Армеец". Феновете нямат търпение да видят великия Роб Халфорд, който създаде р...

20 юни | 13:10
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Не пуша и не пия

Не пуша и не пия

Вулкани ще изригнат в "Арена Армеец" на 30 юни, обещава пред "Стандарт" ексцентричният артистНасилието по света ме плаши, казва Роб Халфорд, фронтменъ...

22 май | 6:05
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