Judas Priest разтърсват София тази вечер
Метал легендите идват с „Faithkeepers“
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Метал легендите идват с „Faithkeepers“
Богът на тежката музика разкрива за живота си на сцената и извън нея
Остават по-малко от две седмици до концерта на "Джудас Прийст" в "Арена Армеец". Феновете нямат търпение да видят великия Роб Халфорд, който създаде р...
Вулкани ще изригнат в "Арена Армеец" на 30 юни, обещава пред "Стандарт" ексцентричният артистНасилието по света ме плаши, казва Роб Халфорд, фронтменъ...
Роб Халфорд от "Джудас прийст" и Джийн Симънс от "Кис" днес леят твърдо гориво за ЧРД