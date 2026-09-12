Judas Priest разтърсват София тази вечер
Метал легендите идват с „Faithkeepers“
Следете всички новини, анализи и коментари за Джудас Прийст. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Метал легендите идват с „Faithkeepers“
Любимци на феновете
Богът на тежката музика разкрива за живота си на сцената и извън нея
Веган меню за Роб Халфорд и бира за феновете преди гига в "Арена Армеец" във вторник "Джудас прийст" и "Хелоуин" пристигат във вторник в ранни зори в...