Рокаджиите ще полудеят! Легендарна метъл група отново в София

Хеви метъл легендите "Джудас Прийст" отново идват в България. Очаква се те да разтърсят зала "Арена София" на 19 юли, пише сайтът Werock, като се позовава на официалното разписание за турнето на британците. Потвърждение от българска страна засега няма.

За последно "Джудас" бяха у нас през 2015 г., като концертът им в София бе част от световното им турне, започнало през 2014 г.

Преди това британските метъли бяха у нас през 2011 г. и участваха в съвместен концерт с Whitesnake, Saxon, Slade и Mike and The Mechanics.

Още с първите си албуми Judas Priest се превръщат в любимци на феновете, като за това допринасят и зрелищните им участия на някои от най-големите фестивали, включително първия “Monsters of Rock” в Донингтън парк през 1980 г. в Обединеното кралство, турнето им в Америка през 1983 г. и участието на култовия мегаконцерт „Live Aid“ през 1985 г.

Благодарение на албуми като "British Steel" (1980), "Screaming for Vengeance" (1982), "Defenders Of The Faith" (1984) и "Painkiller" (1990) Judas Priest се нареждат сред най-успешните метъл банди на всички времена. Групата създава емблематични химни като „Breaking The Law“, „Living After Midnight“, „Heading Out to the Highway“, „You’ve Got Another Thing Coming“ и много други.

