Макдона разтърси Венеция с филм за ЦРУ и преврата в Чили: „Идеалният момент“
Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
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Джон Малкович и Сам Рокуел са двама застаряващи агенти, преследвани от последствията на собственото си минало
Нападателят е избягал и полицията го издирва
Добре дошли в Америка през 20-те години на XX в., ни казва сериалът "Престъпна империя", чийто следващ епизод ще гледаме утре по НВО от 23,15 часа. Ра...