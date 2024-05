Пребиха легендарен американски актьор, вкараха го в болница

Холивудският актьор Стив Бушеми е бил хоспитализиран в Ню Йорк, след като е бил нападнат от неизвестен мъж. Това съобщи изданието "Ню Йорк пост".

"Стив Бушеми беше нападнат в центъра на Манхатън, той стана поредната жертва на случаен акт на насилие в града", заяви говорителят на актьора. Той отбеляза, че актьорът е добре и оценява всички добри пожелания, въпреки че е невероятно тъжен, че това му се е случило, докато се е разхождал по улиците на Ню Йорк.

Нападателят е избягал и полицията го издирва.

Носителят на "Златен глобус" Стив Бушеми е известен с ролите си във филмите "Маями Вайс", "Глутница кучета", "Криминале", "Фарго", "Големият Лебовски" и сериала "Семейство Сопрано".

Steve Buscemi left bloodied and bruised after being randomly punched in the face on the street, as police hunt thug https://t.co/x45fVsHZCT