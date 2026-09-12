Какво ни очаква в София за Хелоуин
На 31 октомри се потапяме в два паралелни свята
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На 31 октомри се потапяме в два паралелни свята
Лайфът на израелската звезда е част от Фестивала на толерантността Идан Райхел води музиканти от цял свят за концерт си у нас на 17 септември Киноце...
Джейсън Стейтъм снима от събота, Аджай Девган -седмици след него Двама супермачовци пристигат в София до дни. В петък каца Джейсън Стейтъм, чийто гер...
Творбата на Георги Тошев и Ема Константинова може да се види на 26 ноември в кино "Люмиер" Лентата "Катя Паскалева. Последната роля" ни разкрива неп...
София. Областният управител на софийска област Емил Иванов се срещна с известния български продуцент и режисьор Димитър Гочев. Обсъдени бяха плановет...