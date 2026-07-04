Французите надхитриха жегата: с какво си мажат прозорците

Докато рекордните горещини заливат Франция, един евтин и необичаен продукт изчезва от магазините. Смесен с вода и нанесен върху прозорците, той може да понижи температурата в дома без климатик.

Франция е изправена пред поредната вълна от екстремни горещини, а жителите на страната масово прибягват до необичаен, но изненадващо ефективен начин да охладят домовете си – намазват прозорците с бял тебешир.

Продуктът, известен като Blanc de Meudon (мелен тебешир или креда на прах), традиционно се използва за почистване и производство на бои. В последните дни обаче търсенето му рязко е скочило, след като в социалните мрежи се разпространи трик за борба с жегата.

Как действа?

Тебеширът се смесва с вода до получаването на рядка паста, която се нанася върху стъклата. След изсъхване тя образува тънък белезникав слой, който пропуска част от светлината, но отразява голяма част от слънчевата топлина.

Макар да звучи като стар домашен номер, учени твърдят, че зад него стои сериозна наука.

Защо белият цвят охлажда?

Отдавна е известно, че белите повърхности се нагряват значително по-малко от тъмните, защото отразяват слънчевите лъчи вместо да ги поглъщат.

Именно затова в страни като Гърция къщите традиционно са боядисани в бяло.

Изследвания показват, че обикновената бяла боя може да намали температурата на сградата с около 1,7 градуса, а специално разработените ултрабели покрития – дори с няколко градуса повече.

Каква е ролята на тебешира?

Основната съставка на тебешира е калциевият карбонат (CaCO₃) – материал, който почти не поглъща слънчевата светлина.

„Калциевият карбонат отразява почти целия видим спектър, не абсорбира ултравиолетовите лъчи и много малко инфрачервена светлина, която носи топлината“, обяснява Сяню Ли от Центъра за изследване на охлаждащите технологии към университета „Пардю“ в САЩ.

Заради тези свойства калциевият карбонат вече се използва и при разработването на ново поколение охлаждащи бои.

Недостиг в магазините

Според френските медии температурите над 40 градуса са довели до истинска истерия около продукта.

Магазини в различни части на страната съобщават, че запасите са изчерпани.

„Бяхме чували за този трик още по време на предишната гореща вълна, но забравихме да си купим. Сега вече е късно – няма никъде“, разказва французинът Филип пред Ouest-France.

Някои училища също са започнали да покриват прозорците си с тебеширена смес, за да намалят температурите в класните стаи.

По-добре от климатик?

Според специалистите белият слой върху прозорците може да има дори по-силен охлаждащ ефект от боядисването на стените.

Освен това методът е евтин, лесен за изпълнение и не изразходва електроенергия, за разлика от климатиците.

Климатичните системи не само консумират големи количества ток, но и отделят допълнителна топлина навън, което допринася за затоплянето на градската среда.

Има и още по-необичайно решение

Учени от Великобритания са изпробвали и друг нестандартен метод – кисело мляко върху прозорците.

Техен експеримент показва, че тънък слой от млечния продукт може да понижи температурата в помещенията средно с 0,6 градуса, а в най-горещите и слънчеви дни – с до 3,5 градуса.

Макар първоначално да има миризма, тя изчезва бързо след изсъхването на покритието.

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