Канят у нас Вселенския патриарх за честванията на Св. Иван Рилски
Поводът са 1150 години от рождението и 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ
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Поводът са 1150 години от рождението и 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ
Разговаряха и за българската общност в Истанбул
Молим се на Бога за упокоение на душата му и за избирането на негов приемник, каза Вартоломей
Тридневното посещение на Вселенския патриарх Вертоломей у нас приключва днес. Негово всесветейшество патриарх Вартоломей ще бъде посрещнат със Светото...
Истанбул. Негово Светейшество Българският патриарх Неофит ще бъде на официално посещение във Вселенската Патриаршия, Истанбул, съобщиха от Светия Сино...