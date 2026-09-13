Канят у нас Вселенския патриарх за честванията на Св. Иван Рилски
Поводът са 1150 години от рождението и 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ
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Поводът са 1150 години от рождението и 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ
След избора на нов патриарх на България
Вартоломей е на историческо посещение в България
Молим се на Бога за упокоение на душата му и за избирането на негов приемник, каза Вартоломей
Опелото на Неофит ще бъде водено от вселенския патриарх Вартоломей
Огромна подкрепа от патриарх Вартоломей
Това е нож в гърба на БПЦ, тъй като МПЦ ни отнема Охридската архиепископия
Писма се пращат до Вселенския патриарх Вартоломей
Грижете се за възрастните и се молете, призова архимандрит Вартоломей, игумен на Свещената Обител Есфигмен в Атон
Лидери на православната църква съдят Принстънския университет да им върне хилядолетни византийски ръкописи, откраднати от българска чета по време на П...
Вселенският патриарх Вартоломей възнамерява да връчи томоса (указа) за автокефалия на украинската църква на 6 януари...
Световното обществено мнение не може да пренебрегне колосалната хуманитарна криза, заявяват в обща декларация Франциск, Вселенския патриарх и архиепи...
Орденът му е незаконен, скочи Миков. Не може да контролираме какво е наумил да каже, каза Митов Вселенският патриарх Вартоломей е забранил службата н...
Активната позиция за диалога между религиите е сред причините за награждаването на Вселенския патриарх Вартоломей с орден Стара Планина - I стенен, об...
Патриарх Вартоломей се изживява като папа, въпреки че е само "пръв по достойнство" сред останалите източни архиереи. Така проф. Николай Овчаров опреде...
Когато светски кръгове използват посещението на един духовник, винаги се стига до политически проблем Мнозина наши клирици и миряни, както и представ...
Визитата на Вселенския патриарх Вартоломей I у нас разбуни духовете. Награденият с орден "Стара планина" гост бе обвинен, че е предявил претенции към...
Визитата на Вселенския патриарх Вартоломей I у нас разбуни духовете. Награденият с орден "Стара планина" гост бе обвинен, че е предявил претенции към...
Проблемът с претенциите на Вселенският патриарх Вартоломей I е решен отдавна. Това каза президентът Росен Плевнелиев пред журналисти, след церемонията...
Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров коментира исканията на Вселенския патриарх Вартоломей I за връщане на реликви на Гърция....