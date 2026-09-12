Нидал Алгафари посочи новия президент на страната
Той изключи всякакви други варианти
Следете всички новини, анализи и коментари за Алгафари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той изключи всякакви други варианти
Какъв е поводът за гневното му писмо
Какво забраниха на ПР експерта
Срещу него скочи Радостин Василев
Какво иска да прави с кабинета
Радев се е доказал, че не е президент като е радикализирал протестите
Движението ще започне да дърпа леви гласове от БСП и АБВ Нидал Алгафари, политически пиар - Г-н Алгафари, как оценявате готовността на партиите за м...
Президентът (2002-2012) Георги Първанов поднесе извиненията си към членовете и симпатизантите на АБВ за това, че пиар експертът Нидал Алгафари е бил з...
ПР специалистът Нидал Алгафари отново ще работи за БСП. "Преди дни имах среща с лидера Сергей Станишев. Имаме доста допирни точки и мисля, че мога доб...
София. АБВ се разцепи три месеца преди евроизборите. Пръв редиците на сдружението напуска Нидал Алгафари. Медийният специалист обяви решението си във...
София. Асоциацията на свободните сирийци в България обяви, че отговорността за сигурността на населението в Сирия носят президентът Башар Асад, правит...