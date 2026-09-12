Всичко за Алгафари

Следете всички новини, анализи и коментари за Алгафари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Свят
Алгафари се връща в БСП

Алгафари се връща в БСП

ПР специалистът Нидал Алгафари отново ще работи за БСП. "Преди дни имах среща с лидера Сергей Станишев. Имаме доста допирни точки и мисля, че мога доб...

30 март | 20:10
0 коментара
15654
АБВ се разцепи

АБВ се разцепи

София. АБВ се разцепи три месеца преди евроизборите. Пръв редиците на сдружението напуска Нидал Алгафари. Медийният специалист обяви решението си във...

15 февруари | 22:48
0 коментара
32246