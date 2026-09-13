Малък меден пръстен разкри нова тайна за Пилат Понтийски
Артефактът стоял десетилетия в хранилище, преди надписът PILATO отново да привлече вниманието на изследователите
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Артефактът стоял десетилетия в хранилище, преди надписът PILATO отново да привлече вниманието на изследователите
Канонизирана е за светица
Христо Шопов като Пилат Понтийски във филма на Мел Гибсън "Страстите Христови"