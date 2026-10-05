12 октомври! Големият спектакъл - Българският код: Шевицата

Народният театър „Иван Вазов“ става най-пъстрата шевица от Чудесата на България. На 12 октомври 2026 г. от 19 часа храмът на Мелпомена се превръща в сцена на българските символи.

Уникалният спектакъл „Българският код: Шевицата“ ще събере в театралната зала представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, дипломатическия корпус, научните среди, стотици членове на Младежка академия „Чудесата на България“. По време на представлението ще бъдат раздадени годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“. Спектакълът – церемония се организира от „Стандарт“, националната кампания „Чудесата на България“ и Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра. Патрон на кампанията „Чудесата на България“ е президентът на страната ни Илияна Йотова.

Звезди с уникална роля

Нещо уникално ще направи легендата на „Ахат“ Звезди Керемидчиев. Той ще влезе в нова – непозната на широката публика роля. Заедно с талантите от Център по изкуства „Зорница“ рокаджията ще изпее „Моя страна, моя България“. Нещо повече – за да бъде изпълнението на най-българската песен наистина незабравимо, на пианото ще акомпанират младите виртуози Хасан и Ибрахим. Новият аранжимент на вечния хит на Емил Димитров се прави специално за спектакъла - церемония „Българският код: Шевицата“.

Детето - чудо в „Гласът на България“ покорява театъра

Сцената на Чудесата ще бъде покорена от един невероятен глас – Елица Узунова от център „Зорница“. Тя вече превзе „Гласът на България“ като бе обявена от Дара за детето – чудо на България. Ели влезе в отбора на звездата ни, която покори Европа с „Бангаранга“, но получи суперлативи от всички членове на журито.

Любимите български актьори Гергана Стоянова и Симеон Владов ще бъдат водещи на спектакъла. Владов ще поднесе и специална изненада на публиката – една от най-любимите и трогателни български песни, която изпълнява по зашеметяващ начин.

Ансамбъл „Шевица“ разтърсва сцената

Спекталъка откриват уникалните танцьори и музиканти от ансамбъл „Шевица“. Техните гайди и гласове ще се чуят до небето.

Пет невероятни художествени видеа ще представят петте най-разпознаваеми символа на България: шевицата, Мадарския конник, Кирилицата, гайдата и розата. Те са дело на лидера в аудио-визуалните изкуства SmileMedia – дългогодишен партньор на „Чудесата на България“.

Спектакълът-церемония „Българският код: Шевицата“ е втората голяма постановка, реализирана от националната кампания „Чудесата на България“ съвместно с едно от най-големите чудеса на България - Народен театър „Иван Вазов“.