Тайната на Севт III. В Голямата Косматка има нещо невиждано

В сърцето на Долината на тракийските царе има място, което не прилича на нищо друго. Могилата „Голяма Косматка“ – величествена, тайнствена, издигната като земен храм, пази една от най-големите загадки на древна Тракия. Открита е от големия български археолог Георги Китов (1943-2008 г.) Тук, под 23 метра насип и над 130 метра диаметър, се крие комплекс, който съчетава инженерна дързост, религиозна символика и политическа мощ. Това е мястото, което векове по-късно ще бъде разпознато като символичния последен дом на Севт III – владетелят, който основава Севтополис и превръща Одриското царство в сила, способна да устои на бурите след смъртта на Александър Велики.

Пътят към сърцето на могилата

До вътрешността на комплекса води коридор, дълъг 13 метра. Той е бил умишлено обгорен и срутен, за да запечата храма и да предпази даровете от древни иманяри. Това не е просто защитна мярка, а ритуален акт – огънят е бил част от прехода между световете, знак за затваряне на пространството и за отделяне на владетеля от живите.

След коридора започва архитектурна последователност, която няма аналог в Европа. Първата камера е правоъгълна, покрита с фалшив свод. Втората е кръгла, с перфектно изграден купол, който напомня за микенските и малоазийските традиции. Третата е най-необикновена – тя е издялана в един-единствен монолитен блок, който преди обработката е тежал около 200 тона.

Как траките са успели да го транспортират от Средна гора, да го издялат и да го превърнат в част от храма преди повече от 2300 години, остава загадка. Археолозите предполагат сложна система от шейни, ролки и дървени конструкции, но нито една хипотеза не обяснява напълно мащаба на операцията.

Храм, не гробница

В комплекса няма човешки останки. Това е характерно за много от монументалните обекти в Долината на тракийските владетели. Специалистите ги определят като хероони - „домове на герои“, места за ритуали, където владетелят е бил почитан като полубожествено същество.

В Голямата Косматка Китов открива конско погребение, златният венец на Севт III, неговият шлем с надпис, златен киликс, сребърни съдове и множество други предмети, които говорят за богатство, власт и култ към владетеля.

Само на няколко метра от входа Китов откриват бронзова глава - изключително реалистичен портрет, който според изследванията представя самия Севт III. Лицето е изваяно с такава прецизност, че днес то е едно от най-впечатляващите произведения на античната портретна скулптура.

Мраморните врати, донесени от остров Тасос, са украсени с изображения на Хелиос и Горгона Медуза - символи на светлината, защитата и прехода към отвъдното.

Севт III - легендарният владетел

Севт III управлява в един от най-динамичните периоди на древността. След смъртта на Александър Велики неговите военачалници водят ожесточени битки за наследството му. В този хаос тракийският владетел успява да възстанови силата на Одриското царство, да създаде столица и да води политика, която съчетава независимост и съюзи.

Около 320 г. пр. Хр. той основава Севтополис - град с укрепления и храмове. Той просъществува само няколко десетилетия, преди да бъде разрушен при нашествията на келтите.

Вероятно Севт III загива в сражение в Източна Стара планина. Точните обстоятелства остават неизвестни, но находките в Голямата Косматка разкриват свят на ритуали, могъщество и забележително строително майсторство.

Тайната на Севтополис - градът, който лежи под вода

Днес Севтополис не може да бъде видян. Той се намира на дъното на язовир Копринка - потопен през 50-те години на XX век при изграждането на хидросъоръжението.

Под водата лежат улици, дворци, храмове, крепостни стени. Археолозите са успели да проучат част от тях преди заливането, но голяма част от града остава недостъпна.

През последните години се обсъждат проекти за изграждане на пръстеновиден кей, който да позволи Севтополис да бъде „извадена“ от водата и превърната в уникален археологически парк. Идеята е технически възможна, но изисква огромни инвестиции.

Така градът на Севт III остава скрит - както и много от тайните на тракийската цивилизация.

Голямата Косматка: място, което променя представите ни

Голямата Косматка не е просто археологически обект. Тя е ключ към разбирането на тракийската култура – култура, която съчетава местни традиции, гръцки влияния, инженерни чудеса и религиозни ритуали, които и днес остават загадка.

Тук, под земята, се срещат история и мит. Камъкът говори за владетел, който е управлявал в бурни времена. Златото разказва за богатство и власт. А липсата на човешки останки подсказва, че това не е гробница, а храм – място, където Севт III е бил почитан като герой.

Тайната на Севт III е жива. Тя е в камъка, в бронзовата глава, в златния венец, в монолитния блок, който никой не може да обясни. И в Севтополис – градът, който лежи под водата и чака своето възкресение.