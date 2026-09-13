Дунав спада, Румъния изправена пред най-сериозното си изпитание
Страната има само 4-5 дни, преди да се наложи тежко решение за АЕЦ "Черна вода"
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Страната има само 4-5 дни, преди да се наложи тежко решение за АЕЦ "Черна вода"
Казанлък осъмна във воден ад. Цяла нощ огромни камиони превозват строителни отпадъци, с които се строи дига на р. Стара река, който е придошла през н...
София. В областите Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян, очакваното количество на валежите на места ще достигне около и над 40 л/кв.м., съобщиха от пресц...
Обстановката в Елхово остава критична. Нивото на река Тунджа се е повишило с два сантиметра тази нощ и критичният праг на водата вече е преминат. Нав...
Нивото на река Дунав при Ново село и Видин се понижава. Това става за първи път през последните шест дни насам, съобщиха от хидро-метеорологичната ста...
София. На Спасовден е обявен жълт код за 9 области в страната заради силен вятър. Времето е потенциално опасно в района на Силистра, Добрич, Шумен, Ва...