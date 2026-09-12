Брутална атака! Гонят Максим Стависки от страната!
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Недоволството от новината е напълно справедливо
Поредни проблеми за него в Саудитска Арабия
Само за месец сумата се е увеличила с 800 млн. лв., но през май домакинствата са спестили много малко
Холандската футболна федерация наказа "Твенте" солено за "умишлено подвеждане" на организацията относно отношенията на клуба с базираната в Малта инве...