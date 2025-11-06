Брутална атака! Гонят Максим Стависки от страната!

Напълно очаквана и справедлива ярост срещу бившия спортист Максим Стависки.

Продължават атаките срещу бившия фигурист след новината, че той смята да присъства на предстоящия в София международен турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп".

Намерението му да пристигне в България предизвика сериозен обществен отзвук.

Бащата на загиналата край Телиш Сияна - Николай Попов, също атакува руснака.

"Максим Стависки няма право да бъде лице, организатор или каквото и да е на всякакви инициативи в България.

Ние помним какво направи едно лято преди почти 20 години.

Има неща, които са непростими, дори на най-големите таланти, спортисти и звезди.

Заради неговата безотговорност едно момче не е сред живите, а Мануела Горсова живее в земен ад.

За това свое деяние, дори не лежа в затвора.

Стависки - върви си с мир".

