Президентът Илияна Йотова се обърна към мъдростта на интелектуалците
Техният глас ще ни преведе в света на променящите се ценности, заяви тя
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Техният глас ще ни преведе в света на променящите се ценности, заяви тя
Представят новата книга от поредицата "Дълг и чест" на издателство "Захарий Стоянов"
В книгата трябва да има кръв и да текат сокове, казва Николай Милчев
Представянето на сборника събра няколко поколения жители на града
Христо Раянов представя в понеделник в "Перото" новата си книга "България на три морета". Любо Нейков, Руслан Мъйнов, Христо Гърбов и Кръстьо Лафазано...
Журналистът и писател Иво Тодоров представя новата си книга – поетичния сборник „50 нюанса с Иво". Проектът излиза от печат само няколко дни след като...
Великият Приор представи новата си книга "Рицари на светлината" Тамплиерската езотерична доктрина разкрива Великият Приор на тамплиерите у нас профес...
Актрисата Люба Пашова, която води "Извън играта" по БНТ HD, представи втора книга, наречена на предаването. В нея отново има интервюта на емблематични...
"Паднали ангели" нарече Мариан Вълев героите в "7-те смъртни гряха" ("Ентусиаст"), новата книга на Калина Паскалева. "Понякога си мисля, че единствени...
"В народ на отчаяни Гераци е много трудно да пишеш за любовта", казва Валери Стефанов. Но в новата си книга професорът има смелостта да навлезе именно...
Българските фенове на поредицата "Стъкленият трон" и Сара Дж. Маас ликуват - излиза четвъртата книга за Селена Сардотиен. "Кралица на сенките" ще се п...
Проф. Николай Овчаров подготвя книга с пътеписи за Югоизточна Азия. Тя ще бъде готова до края на годината. През февруари археологът направи експедиция...
За забавния подход към сериозното родителство и изпитанията пред всяка бъдеща и настояща майка говорят Жюстин Томс и Богдана Трифонова в книгата си "М...
Новата книга на Иван Гарелов "Тук и сега. "Панорама" и преходът", издание на "Жанет 45", беше представена наскоро в НДК. Тя разказва как БНТ от тотали...
Най-горещата книга на писателя Антон Дончев "Сянката на Александър Велики" изви опашки пред вестникарските будки. Тя се продава от петък в обектите на...
Слави Трифонов пусна автобиографична книга. Тя се появи на пазара в събота и е озаглавена "За мен е чест" (думите, които водещият казва всяка вечер на...
"Зад всяка неуспяла реформа стоеше организирано усилие за провалянето й. Бремето на реформите падна върху няколко правителства и отделни министри, кат...
Журналистът и писател Николай Нинов представи в Кърджали новата си книга „Повторени сънища. Фотописи от мистична България". Авторът, който е бивш кадъ...
В новата книга на Боян Ангелов "59 отстояния" се открояват едни от най-характерните белези на поетиката му като цяло: търсене на различни измерения и...
Велева раздаде десетки автографи върху новата си книга "Рани от власт" Политически, бизнес и арт елит се събра в ресторант "Форум" на НДК за представ...