Голям куриоз. Мъж направи неподозиран обир
Това става ясно от публикация в страницата на кмета на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков
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Това става ясно от публикация в страницата на кмета на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков
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