Костенурка стана майка за първи път на почти 100 години
Моми и почти столетният ѝ партньор Абрацо вече имат 16 малки, а четири от тях носят имената на героините от „Златните момичета“
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Моми и почти столетният ѝ партньор Абрацо вече имат 16 малки, а четири от тях носят имената на героините от „Златните момичета“
Уникален празник ще се проведе в град Добринище навръх Гергьовден. Хиляди местни хора и гости, облечени в народни носии, ще участват в автентичния рит...
Село в индийския щат Гуджарат, в който е роден премиерът Нарендра Моди, забрани на неомъжените жени да ползват мобилни телефони, защото са "вредни за...