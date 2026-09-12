Нова самолетна трагедия в САЩ! Втори американски град изтръпна
Машината е паднала 30 секунди след излитането си от Североизточното летище на Филаделфия
Следете всички новини, анализи и коментари за Филаделфия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Машината е паднала 30 секунди след излитането си от Североизточното летище на Филаделфия
Наркотикът е изумил учените заради зависимостта, която предизвиква
Носи се слух, че звездата се готви за следващия „Роки“
Рокетс и Бъкс водят с по 3:0 в сериите
Филаделфия надигра с 4:3 Брюинс
Един убит в Детройт, две деца ранени във Филаделфия Мъж откри безразборна стрелба срещу хора, събрали се на пикник в град Филаделфия, щата Пенсилвани...
Пореден голям успех на тенис постигна тандемът Себастиян Мермерски (САЩ) и Александър Донски (Кан). Двойката спечели Международен турнир от ITF на тр...
Превишаване на скоростта е причина за тежката влакова катастрофа във Филаделфия. Това съобщиха от разследващия екип и уточниха подробности около инцид...
Пътнически влак дерайлира във Филаделфия като отне живота на най-малко пет души. Десетки други са ранени, информират властите в САЩ. 10 вагона на вла...
Стрелецът се е барикадирал в дома си в Саудъртън Монтгомъри. Въоръжен мъж е застрелял бившата си съпруга, а след това е убил други членове на семейст...
Привържениците на хокейния "Филаделфия" заплашиха, че няма да ходят на домакинските мачове на отбора. Причината е, че липсата на красивите момичета,...
София. Правителството освободи Стивън Макюън като почетен консул на България за района на град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ, по негова молба. Прич...
Филаделфия. Трансферната сага с Райс М'Бойли официално приключи. Бившият вече страж на ЦСКА беше официално представен от американския Филаделфия Юниън...
Филаделфия. 12 души са ранени при експлозия на газова бутилка в американския град Филаделфия, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс. Взривът е станал към...
Филаделфия. Инцидент със самолет на летището в американския град Филаделфия доведе до евакуация на пътниците, някои от които бяха хоспитализирани. ...
Филаделфия. Шестима души са загиналите при рухването на сграда във Филаделфия, предаде Си Ен Ен, позовавайки се на кмета на града. Спасителите са усп...
Филаделфия. Близо 600 българи пяха и играха на Първи български събор на територията на Филаделфия на 25 май, съобщиха за агенция Стандарт Нюз наши сън...