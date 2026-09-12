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Фенове на бунт срещу чистачи

Фенове на бунт срещу чистачи

Привържениците на хокейния "Филаделфия" заплашиха, че няма да ходят на домакинските мачове на отбора. Причината е, че липсата на красивите момичета,...

24 септември | 16:35
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