Намериха земноводно на 83 хиляди години у нас
Открита край град Трън
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Открита край град Трън
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Нов шанс за живот получи бразилска костенурка, изгубила почти цялата си черупка след инцидент. Благодарение на състрадателни учени животното се сдоби...
По-висок растеж на икономиката може да се постигне с нарастване ролята на държавата и отстояване на националния интерес Проф. д-р Боян Дуранкев Раст...