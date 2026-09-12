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Костенурка с 3D коруба

Костенурка с 3D коруба

Нов шанс за живот получи бразилска костенурка, изгубила почти цялата си черупка след инцидент. Благодарение на състрадателни учени животното се сдоби...

14 юни | 17:40
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