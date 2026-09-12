Митов заведе британския посланик на границата
На място беше демонстрирано регистрирането на граждани на трети страни
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На място беше демонстрирано регистрирането на граждани на трети страни
Новият британски посланик Ема Хопкинс, която наследи на поста Джонатан Алън, който си тръгна от България през януари, поздрави българите чрез видеообр...
Варна. "Англичаните харесват много България и в страната идват 300 000 туристи всяка година. Доста британски граждани имат къщи тук и живеят целогодиш...
Каварна. Посланикът на Великобритания в България Н. Пр. Джонатан Алън и Дейвид Бланкет - депутат от британския парламент за град Шефилд, който е и бив...
София. Отрицателно отношение към положението в България и цинизъм спрямо начина, в който нещата стават в страната, съчетан с пламенен идеализъм към жи...