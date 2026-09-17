Тръмп тропна: голямото решение за Иран идва!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстои да вземе „голямо решение“ за бъдещето на войната с Иран. В интервю за Axios той каза, че обмисля дали САЩ да предприемат нова мащабна военна операция срещу иранския режим.

„Предстои ми голямо решение. Да вляза ли и да ги унищожа или не? Това е голямо решение. Всичко може да се случи с мен“, заяви Тръмп.

Думите му идват дни преди планираната му среща с представители на шестте държави от Съвета за сътрудничество в Залива – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Разговорите трябва да се проведат следващия вторник в Ню Йорк, в рамките на Общото събрание на ООН. Основна тема се очаква да бъде бъдещето на конфликта с Иран.

Тръмп заяви, че позицията на съюзниците от Залива ще бъде сред факторите, които ще вземе предвид при определянето на следващите си стъпки.

„Искам да разбера къде се намират и как се справят“, каза американският президент.

Междувременно Тръмп заяви, че се надява войната да е към края си и че Иран иска сделка. Той също така твърди, че Вашингтон е получил директен контакт от Техеран. Няма обаче обявено окончателно споразумение или прекратяване на огъня, а от Иран са заявявали, че преговори са възможни при определени условия.

Вашингтон държи военния вариант отворен

Според информация, цитирана от The Times of Israel, американските сили в Близкия изток остават на ниво, което позволява евентуално възобновяване на мащабните бойни действия. Това поддържа военния вариант отворен, докато паралелно се обсъждат дипломатически възможности.

Ситуацията се развива на фона на разширяване на конфликта в региона. Паралелно с войната между САЩ и Иран се засилиха и бойните действия между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути в Йемен. Напрежението засяга и ключови морски маршрути, включително проливите Ормуз и Баб ел-Мандеб, важни за световните доставки на петрол.

Петролът остава под натиск

Регионалният конфликт вече оказва влияние върху енергийните пазари. Прекъсванията по ключови маршрути за доставки и атаките срещу енергийна инфраструктура в региона поддържат цените на петрола високи. Reuters съобщава, че сраженията между Саудитска Арабия и хутите допълнително застрашават доставките през Баб ел-Мандеб.

На този фон предстоящата среща на Тръмп с лидерите на шестте държави от Залива може да се превърне в ключов момент за обсъждане на следващия етап от конфликта и евентуалните варианти за неговото приключване.