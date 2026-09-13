ДПС сигнализира ПАСЕ за полицейски произвол и безпрецедентен натиск от МВР на изборите
Има събрани над 300 жалби за нарушаване на човешки и граждански права, сезирани са Прокуратурата, Европейския парламент и ЕК
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Има събрани над 300 жалби за нарушаване на човешки и граждански права, сезирани са Прокуратурата, Европейския парламент и ЕК
София. Софийска районна прокуратура се е самосезирала по публикации в медиите и е образувала прокурорска преписка по случая с унизителния обиск на 20-...
София. Започна проверка в СДВР след оплакването от страна на 20-годишната студентка Борислава Латинова след полицейски произвол при обиск на улицата....
Бащата на момчето Румен Плевнелиев