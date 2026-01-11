Тайните на 11 януари! Не вдигайте шум

На 11 януари Българската православна църква почита паметта на свети Теодосий Велики, един от най-значимите организатори на ранното християнско монашество. Денят е белязан от строги духовни послания, а народната традиция го свързва със смирение, въздържание и забрани, които трябва да се спазват за здраве и благополучие през годината.

Кой е свети Теодосий Велики

Свети Теодосий Велики, наричан още Теодосий Киновиарх, е роден през 423 г. в Кападокия. Той е една от най-ярките фигури на ранното монашество и основател на прочутия Манастир на свети Теодосий в Юдея.

Според историческите извори той е човек с необикновена духовна сила. Още в младостта си напуска дома си, за да търси пътя към Бога. Посещава Светите земи, среща се със свети Симеон Стълпник и получава благословия за бъдещото си служение.

Теодосий създава един от първите големи общожителни манастири, в който събира монаси от различни народности. За всяка група има отделна църква, но на големите празници всички се събират заедно – символ на единството във вярата.

Умира през 529 г., а Църквата почита паметта му на 11 януари.

Традициите на деня

В православния календар 11 януари е част от следпразненството на Богоявление. Денят е посветен на духовно пречистване, смирение и молитва.

В народната традиция се вярва, че свети Теодосий закриля дома, семейството и особено хората, които се занимават с духовна работа. На този ден се палят свещи за здраве и се казва молитва за мир в дома.

Жените приготвят постни ястия, а в някои райони се прави обредно прекадяване на къщата – за да се изгони злото и да се привлече благодат.

Забраните на 11 януари

Денят е свързан с няколко важни забрани, които според традицията трябва да се спазват строго.

Не се пере и не се простира

Смята се, че водата в този период е „осветена“ след Богоявление и не бива да се използва за тежка домашна работа. Вярва се, че нарушаването на забраната може да донесе болести в дома.

Не се шие и не се плете

Остри предмети не се използват, за да не се „реже“ късметът на семейството. Жените избягват всякакви ръчни дейности.

Не се започват нови начинания

Денят е предназначен за вътрешно успокоение, а не за важни решения. Според старите вярвания всичко започнато на 11 януари ще върви трудно.

Не се вдига шум и не се кара

Свети Теодосий е символ на смирението. Вярва се, че кавгите в този ден „отварят врата“ за нещастия през годината.

Кой празнува имен ден

На 11 януари имен ден имат всички, носещи имената:

Теодосий, Теодосия, Теодоси, Теодоска, Тео, Досю, Досьо, Доска.

Името Теодосий означава „Божи дар“ и е сред най-старите християнски имена, свързани с монашеската традиция.

