Всичко за Ощава

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Село блокира пътя за Гърция

Село блокира пътя за Гърция

Благоевград. Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров ще блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те пр...

28 септември | 19:05
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