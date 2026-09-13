Край на тапите в Кресна? Обходният път напредва с бързи темпове, министри инспектират днес
Новото 4,2-километрово трасе трябва да изведе транзитния трафик извън града и да облекчи движението по направлението към Гърция
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Новото 4,2-километрово трасе трябва да изведе транзитния трафик извън града и да облекчи движението по направлението към Гърция
Благоевград. Жителите на село Ощава начело с кметския наместник Кирил Лазаров ще блокират главен път Е-79 заради опасен жп прелез край селището. Те пр...
Благоевград. Минералните извори в кресненското село Ощава водят все повече наши и чужди гости тук. Селището е разположено в северозападните подножия н...