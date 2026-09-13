"Възраждане" поиска изгонване на украинския посланик от България
Свързват искането си с твърдения за незаконно строителство и сеч в района на „Баба Алино“ край Варна
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Свързват искането си с твърдения за незаконно строителство и сеч в района на „Баба Алино“ край Варна
Нямаме какво повече да обсъждаме с него, така че той представлява ПЕРСОНА НОН ГРАТА
Опозиционната македонска "Левица" е бясна на български действия в РСМ
Процесът за издаването на визи е забавен
Заради изгонените дипломати нямало хора, които да обработват документите
Причината е обявяването днес за персона нон грата на 14 служители на мисията ни
Мярката е реципрочна на същото действие от страна на РБ
Двамата руски дипломати имат 72 часа да напуснат страната ни
Досъдебното производство срещу руските граждани е спряно, тъй като е ползват с имунитет
Това е ответна мярка на решението на Германия да обяви двама служители на руското посолство в Берлин за персона нон грата
Той трябва да напусне Русия до 24 часа
София е обявила аташето по социалните въпроси към генералното консулско на Турция в Бургас Угур Емироглу за персона нон грата. Това става ясно от думи...
Каракас. Възникнаха съмнения за снайперистки атаки при протестите във Венецуела, след като още двама души загинаха на барикадите в при вчерашните прот...