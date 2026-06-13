50 бг изби с медали от световното по вино
България би по успех традиционни производители, 42% от наградите са златни Представят победителите в Concours Mondial de Bruxelles в Хага, Брюксел и...
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България би по успех традиционни производители, 42% от наградите са златни Представят победителите в Concours Mondial de Bruxelles в Хага, Брюксел и...
Г-жа Десислава Николова, изпълнителен директор на изба "Братя Минкови", получава златните медали и почетните дипломи от председателя на конкурса г-н...
Златните медалисти наредиха България на световната винена карта Български производители на вино бяха отличени за добри...
Безпрецедентен успех за България Избата извоюва петзвезден сертификат за качество и три златни медала Поредният успех на изба "Братя Минкови" в Брюк...