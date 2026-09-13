Родни пишман яхтсмени блъснаха рибарска лодка
Инцидентът е станал край бреговете на остров Закинтос
Следете всички новини, анализи и коментари за Ветроходство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инцидентът е станал край бреговете на остров Закинтос
Морето е най-добрият учител по дисциплина
Стартът на първата гонка е предвиден за петък, 17 октомври
Федерацията на червено с $2,3 млн заради отлагането на олимпиадата
Сан Франциско. Олимпийският шампион на Великобритания по ветроходство Андрю Симпсън загина, след като като яхтата му се обърна край бреговете на Сан Ф...