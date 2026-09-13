Легенди на Холивуд снимат филм за драмата на "Северен поток"
До момента нито една държава или организация не е поела отговорност за взривовете
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До момента нито една държава или организация не е поела отговорност за взривовете
Ако газопроводът започне да действа, трябва да следва европейското законодателство
Съдебно поражение за вече затворения проект
Алибито ѝ разкри германският вестник "Ди Цайт"
Операцията струвала 300 000 долара, в нея участвала и жена
Замесена ли е Украйна
Русия и Западът продължават се обвиняват взаимно за аварията
Накъде водят следите от експлозията
Говори Мария Захарова
Говорителят на Кремъл коментира и въпроса за зърнената сделка с Украйна
Какво става
Посочиха "ясния основен сценарий"
Много внимателно следим ситуацията, изтъкна говорителят на Кремъл
По газопроводите бяха регистрирани няколко необясними експлозии през септември миналата година
Москва нарече това акт на "международен тероризъм", САЩ сега реагира
"Шпигел" с разкрития
Експлозиите станаха на 26 септември миналата година
Михайло Подоляк с изявление за Ройтерс
САЩ са решили, че през последните 20-30 години Русия е сътрудничила "твърде добре" с Германия